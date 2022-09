Die Bahnbranche feiert am 16. und 17. September den bundesweit ersten „Tag der Schiene“. Bei mehr als 100 Veranstaltungen können Besucher an dem Wochenende einen Blick hinter die Kulissen des Bahnverkehrs werfen. Auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) beteiligt sich. Zentraler Veranstaltungsort ist das Kundenzentrum an der Durlacher Alle 71 in der Karlsruher Oststadt. Hier gibt es an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr einen bunten Mix aus Informations- und Serviceangeboten zu interessanten ÖPNV-Themen. Im benachbarten „Historischen Depot“ nimmt der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr (TSNV) die Besucher mit auf eine spannende Zeitreise in die Welt des Karlsruher Schienenverkehrs und bietet neben Führungen auch Fahrten mit einer historischen Bahn zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und der Tullastraße an. Zudem bietet die AVG an den beiden Aktionstagen Führungen durch den neuen Stadtbahntunnel an oder informiert über Vorhaben wie das innovative Projekt „regioKArgo“, durch das der zunehmende Lieferverkehr in Städten und Gemeinden entlastet werden könnte. Bei einem Gewinnspiel können die Teilnehmer eine Jahreskarte des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) gewinnen.