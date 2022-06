Seit zwei Jahren ist die Feuerwehr Bruchsal nun schon in ihrem neuen Domizil am alten Güterbahnhof eingezogen. Coronabedingt konnten bisher keine großen Feierlichkeiten stattfinden. Dies soll jetzt aber nachgeholt werden. Am 9. und 10. Juli gibt es einen „Tag der offenen Tür“ bei der Feuerwehr Bruchsal (Am alten Güterbahnhof 26). Für die Besucher können einen Rundgang durch das Feuerwehrhaus machen. Am Samstag, 9. Juli, startet das Fest ab 16 Uhr. Um 18 Uhr gibt es Livemusik mit der Uptown Band, ab 20 Uhr werden Blechinger für Stimmung sorgen. Am Sonntag, 10. Juli, wird ab 9 Uhr ein Festgottesdienst abgehalten. Festbeginn ist um 10 Uhr. Ab 13 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten. Am gesamten Festwochenende findet außerdem ein Oldtimertreffen mit Fahrzeugausstellung statt.