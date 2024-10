Anlässlich des Tags der offenen Moschee lädt die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs Germersheim (IGMG) am Sonntag, 6. Oktober, in die Moschee in der Freiherr-vom-Stein-Straße 11ein. Moscheeführungen werden ab 13 Uhr angeboten. Normalerweise findet der Tag der offenen Moschee deutschlandweit am Tag der deutschen Einheit, also am 3. Oktober, statt. Aus organisatorischen Gründen wurde er in Germersheim auf Sonntag verlegt. In diesem Jahr lautet das Motto „Life Matters – Jedes Leben zählt!“. Der diesjährige Tag der offenen Moschee zeige nicht nur die spirituelle Beziehung zwischen Gott und dem Menschen auf, sondern unterstreiche auch den unschätzbaren Wert des Lebens. Die Moscheebesucher erwartet laut IGMG ein volles Programm, angefangen von Moscheeführungen und Gesprächsrunden.