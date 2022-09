Am 3. Oktober werden Moscheen in ganz Deutschland ihre Pforten zum „Tag der offenen Moschee“ öffnen. Der Verein für Dialog und Völkerverständigung e.V. lädt in die Annur Moschee in Karlsruhe ein. Besucher können von 12 bis 18 Uhr an Führungen teilnehmen, Fragen und Vorbehalte im Dialog klären oder ganz einfach bei Kaffee und Kuchen mit Musliminnen und Muslimen ins Gespräch kommen. Der Verein für Dialog und Völkerverständigung fördert ein vertrauensvolles Miteinander von Muslimen und ihren Mitbürgern in Karlsruhe. Bei Bedarf an einer Moscheeführung für Vereine und Schulklassen oder Informationsbedarf zum Themenfeld Islam und Muslime in Deutschland können auch außerhalb des Tages der offenen Moschee gerne Termine vereinbart werden. https://www.annur.de/