„Teilen Sie Ihr Garten-Glück für einen Tag mit anderen Gartenfreunden und öffnen Ihren Garten am ’Tag der offenen Gartentür’ des Verbandes der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz.“ So wirbt der Verband für seine jährliche Gartenveranstaltung – und hat dieselben Probleme wie viele andere Veranstalter auch: Wie lässt sich der Tag in Coronazeiten organisieren? Lässt er sich überhaupt organisieren?

„Wir stellen wir uns der Herausforderung“, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes, um der Situation gerecht zu werden. Je nach Stand der Dinge werde entschieden, ob der „Tag der offenen Gartentür“ wie geplant stattfinden kann, ob eine Verschiebung auf einen späteren Termin erfolgen muss oder ob eine Absage nötig sein wird.

Der „Tag der offenen Gartentür“ habe sich zu einem gärtnerischen „Event“ entwickelt. Gartenfreunde freuten sich auf Vielfalt und Pflanzenreichtum, auf Ideen und Anregungen, auf nette Begegnungen und gute (Garten-)Gespräche. Für den Verband ist der „Tag der offenen Gartentür“ eine wichtige Veranstaltung, um auf die Schönheit von Gärten und die Freude am Gärtnern hinzuweisen. Er sei wichtig, heißt es in der Mitteilung, um für die Erhaltung und Bewahrung der Gartenkultur zu werben.

Der „Tag der offenen Gartentür“ soll traditionell am letzten Sonntag im Juni stattfinden, also am 27. Juni. Das ist zumindest der Plan. Und so bittet der Verband der Gartenbauvereine, private Haus- und Hobbygärten zur Besichtigung zu öffnen.

Anmeldung

Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz e.V., Kulturzentrum Bettinger Mühle, Hüttersdorfer Str. 29, 66839 Schmelz, Tel. 06887 9032999, E-Mail: sal-rlp@gartenbauvereine.de