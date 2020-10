Die X2E GmbH und die X2E System Engineering GmbH öffnen am Samstag, 10. Oktober, ihre Pforten für Ausbildungsinteressierte. Jugendliche und ihre Eltern erhalten dann die Möglichkeit, vier Ausbildungsgänge und den Unternehmensstandort in Kandel kennenzulernen. Interessierte sollten sich – zur Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen – anmelden.

Wer kurz vor dem Schulabschluss steht und sich für Elektronik oder Informatik interessiert, ist hier richtig. Am Tag der offenen Ausbildung stellen die X2E GmbH und die X2E System Engineering GmbH vier Berufe vor, die man in den Unternehmen erlernen kann. Schüler erhalten einen Einblick in die Arbeitswelt und können für sich herausfinden, ob die Ausbildungsgänge des Elektronikers oder Informatikers das Richtige für sie sind. Dafür stehen Ausbilder und Personaler den Jugendlichen und ihren Eltern Rede und Antwort.

Das Programm enthält auch eine Besichtigung des Unternehmensstandorts in Kandel. Es werden sowohl die Geschäftsbereiche beider Unternehmen als auch die Räumlichkeiten vorgestellt. Die Jugendlichen und ihre Eltern erhalten somit einen Einblick in die Hightech-Arbeitswelt. Als kleines i-Tüpferl wird außerdem ein professioneller Flugsimulator ausgestellt. X2E-Azubis dürfen sich an diesem wie echte Piloten fühlen.

Um den Besuchern den bestmöglichen gesundheitlichen Schutz zu bieten, ist die Teilnahme nur nach Anmeldung unter ausbildung@x2e.de möglich.