Das Netzwerk Frühe Hilfen im Kreis Germersheim lädt auch in diesem Jahr anlässlich des Tags der Frühen Hilfen zu einer besonderen Aktion ein. Eingeladen sind Familien mit Babys und Kindern von 0 bis 6 Jahren.

Kinder können dann beispielsweise den Baby-Bewegungsanhänger des Netzwerks Frühe Hilfen erkunden und sich spielerisch ausprobieren. Dabei werden Koordination, Gleichgewicht und Selbstsicherheit gestärkt und die Kinder erleben Bewegung als Freude. Ergänzt wird das Angebot durch Mitmachtabletts des Kita-Teams des Kreisjugendamtes, an denen die Kleinen spielerisch Elemente zuordnen oder Neues ausprobieren können. Die Kita-Sozialarbeit stellt Fühlwannen bereit. Zudem können Kinder und Eltern bei einem kreativen Bastelangebot gemeinsam ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Das Frühförderzentrum ergänzt das Angebot mit Aktivitäten wie der Herstellung von Knete oder Riesenseifenblasen.

Für Bewegung und Spaß sorgen außerdem die Häuser der Familie Germersheim und Lingenfeld mit einer Minihüpfburg, auf der Kleinkinder springen, sich ausprobieren und dabei ihr Körpergefühl sowie ihre Koordination stärken. Zwischendurch können sich alle bei frisch zubereiteten Waffeln, angeboten von den Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schule, stärken.

Für ruhige Momente sorgt der Kinderschutzbund mit einer Vorleseaktion, bei der Kinder und ihre Familien gemeinsam Geschichten erleben.

Termin

Der Tag der Frühen Hilfen ist am Freitag, 22. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Eltern und Kinder können gemeinsam mit Fachkräften einen abwechslungsreichen Nachmittag im Innenhof und in der Aula der Berufsbildenden Schule Germersheim (Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße) verbringen.

