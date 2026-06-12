Am Mittwoch und am Donnerstag herrscht bei der Tafel Wörth Hochbetrieb: 420 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 1000 Personen werden von der Tafel Wörth mit ihren 100 ehrenamtlichen Helfern versorgt. „Obwohl mehrere Menschen einen Job gefunden haben und viele Ukrainer in ihr Land zurückgekehrt sind, haben wir jede Woche Neuaufnahmen – jetzt aber verstärkt von deutschen Familien“, sagt Uschi Bisanz, die Vorsitzende der Wörther Tafel. Als sie im Jahr 2005 anfing, waren es 24 Haushalte mit 48 Personen, erinnert sie sich.

Damit hätte die Tafel letztes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern können. Der Verein verzichtete aber bewusst auf einen größeren Empfang. „Unsere Helfer, denen die Tafel ihr Fortbestehen zu verdanken hat, hätten damit wieder Arbeit gehabt. Stattdessen haben wir im Vorstand beschlossen, für dieses Jahr im Frühjahr einen Ausflug zu Ehren der Helfer zu planen“, erzählt Uschi Bisanz der RHEINPFALZ.

Er wurde jetzt mit einer Fahrt zum Hambacher Schloss mit Führung und einem Abschlussabend in der Buschmühle durchgeführt, an dem 69 Helfer teilnahmen. Urlaubsbedingt und aus gesundheitlichen Gründen konnten nicht alle dabei sein. „Nur durch die treuen Sponsoren war dieser Ausflug möglich – insbesondere der Abschluss in der Buschmühle“, betont die Vorsitzende. „Der Inhaber Wolfgang Kern – seit 40 Jahren – ist sehr sozial eingestellt und versprach den Tafelhelfern einen unvergesslichen Abend zu bieten zu einem tafelgerechten Preis. Er hat Wort gehalten“, so Bisanz.

Sie erwähnt auch gerne, was ihr eine Helferin im Mane aller überbrachte. Sie habe das ganze Wochenende an diesen schönen Tag denken müssen, den ihnen die Tafel ermöglicht habe. „Als ich in den Speisesaal kam, fühlte ich mich richtig geehrt“, sagte sie. „Das wollten wir auch mit dieser Einladung erreichen“, erwiderte die Vorsitzende.