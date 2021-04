„Tafeln, die wie wir in Wörth nie geschlossen hatten, haben gleich zu Beginn der Pandemie die größten Aufwände mit erheblichen Kosten gehabt. Wir haben Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Absperrketten oder Pappbecher für die Trinkversorgung bei großer Hitze selbst finanziert“, sagt Uschi Bisanz, Vorsitzende der Wörther Tafel.

Trotzdem freut sie sich jetzt über den Förderbescheid des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für ihre Einrichtung in Höhe von 2510 Euro – wir berichteten. Dazu musste Bisanz einen umfangreichen Antrag ausfüllen, weshalb sie auch mehrmals bei verschiedenen Stellen nachfragen musste. „Was macht man nicht alles, wenn man etwas für die Tafel geschenkt bekommen kann“, sagt sie.

Ursprünglich Markise gewollt

Ursprünglich wollte sie eine zusätzliche Markise für einen Gebäudeteil der Tafel haben. Die war aber nicht im genau vorgeschriebenen Leistungskatalog des Ministeriums vorgesehen. Deshalb bestellte Bisanz drei Pavillons für 1600 Euro als Wetterschutz, in denen die Tafelkunden mit Abstand und Maske warten, bevor sie ins Gebäude der Tafel zum Empfang ihrer Lebensmittel eingelassen werden. Früher konnten sie sich im „Tafel-Café“ aufhalten, das aber immer noch coronabedingt geschlossen ist. Außerdem dienen die Pavillons als Schutz für ihre Helfer, die draußen Kleider und Schuhe ausgeben und für ihre so genannten „Ordnungssorgenden“. Das sei in der Pressemitteilung des Ministeriums nicht ganz richtig dargestellt, wo es heißt: „Die ehrenamtlichen Helfer möchten Lebensmittel an Bedürftige im Freien ausgeben, um das Infektionsrisiko zu minimieren.“ Zudem hat Bisanz Papiertüten und –taschen sowie weitere Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel bestellt.

EINWURF

Es ist lobenswert, wenn von Bundesseite auch Fördermittel für ehrenamtliche Initiativen in ländlichen Räumen bereit gestellt werden – in diesem Fall für die Tafeln -, wenn auch etwas mit Verspätung. Allerdings sollten die bürokratischen Hürden dann nicht so hoch sein, dass seitenweise Anträge ausgefüllt werden müssen. Sicherlich muss eine Kontrolle über diese verausgabten Gelder da sein, aber sie könnte bestimmt auch etwas einfacher ausgeübt werden.