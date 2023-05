Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lebensmittel, die noch gut sind, an Menschen verteilen, die sie nötig haben – das macht die Wörther Tafel. Wie kommt man auf die Idee, das zu tun und was treibt einen dabei an? Tafel-Initiator Hans-Joachim Schreiber und der langjährige Tafel-Vorsitzende Thomas Stuhlik geben Auskunft. Den Anstoß gab ein Mensch der Lebensmittel aus dem Müll fischte.

Schreiber kam Anfang 2005 auf seinem Heimweg von einer Sitzung der „Lokalen Agenda“ in Wörth am Lidl vorbei. Da sah er einen Menschen, der sich aus einem Container mit