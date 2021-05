Erstaunen bei der Wörther Tafel: Gerade jetzt, in der Phase der Lockerung der Corona-Vorschriften, soll sie ihre fünf 1-Euro-Kräfte aus Sicherheitsgründen zu Hause lassen. Diese Mitteilung erhielten die Mitarbeiter die Tafel am Wochenende vom Jobcenter in Germersheim.

Auf Weisung des zuständigen Ministeriums werde ab sofort die Bezahlung dieser Helfer eingestellt und sie stehen somit nicht mehr zur Verfügung. Begründet wird diese Anordnung mit der Fürsorge für die Helfer, die es vor einer Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen gelte.

Mitarbeiterteam ist bereits auf ein Sechstel geschrumpft

Damit käme die Wörther Tafel – so ihre Vorsitzende Uschi Bisanz und ihre Stellvertreterin Brigitte Fuhr – in große Nöte, da das ehrenamtliche Mitarbeiterteam von 90 Personen auf 15 geschrumpft sei. Viele dieser Mitarbeiter gelten zurzeit als einer Risikogruppe angehörig – durch Alter und Vorerkrankungen – und wurden gebeten, ihre Arbeit bei der Tafel vorerst ruhen zu lassen. Seit Beginn des Shutdown habe sich die Tafel bemüht, mit dieser Minimalzahl von Helfern ihre Arbeit für ihre über 1000 bedürftigen Menschen aus vier Verbandsgemeinden aufrecht zu erhalten. Ohne die Hilfe dieser fünf 1-Euro-Kräfte sei diese Aufgabe nicht mehr zu bewältigen. Sie entladen unter anderem den Lkw, reinigen Kisten und Behälter, putzen Gemüse, sortieren das Lager.

„Die 1-Euro-Kräfte sind ein wichtiges Standbein bei unserer derzeitigen Ausgabemethode“, heißt es in einem Schreiben, das jetzt an den zuständigen Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD) gerichtet wurde. Ebenso wurde die Wörther Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (SPD) informiert, die sich ebenso entsetzt darüber zeigte und „alle Hebel in Gang gesetzt hat, um zu helfen“. Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) hat Landrat Fritz Brechtel (CDU) kontaktiert.

Gegen Beschlüsse ist das Jobcenter machtlos

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Tafel mit dem Jobcenter Germersheim-Kandel sehr gut zusammenarbeite. Man habe dort versucht, das Ganze von der Wörther Tafel abzuwenden. Aber gegen vorliegende Beschlüsse könnten die Mitarbeiter auch nichts machen.

Nach einem Gespräch mit den beiden Vorsitzenden haben sich die fünf 1-Euro-Kräfte bereit erklärt, ehrenamtlich weiterhin der Wörther Tafel zu helfen.

Einwurf

Das kann doch nicht wahr sein: Engagierte Helfer werden gebeten, auf ihre kläglichen Einkünfte zu verzichten. Dabei kann es wirklich nicht um diese paar Euro gehen – bei so vielen Milliarden, die die Corona-Krise den Staat kosten wird.

Nach den vielen Wochen auf einmal die Sicherheit der 1-Euro-Kräfte in den Vordergrund zu schieben – das kann doch auch nicht sein. Und es geht schon garnicht, dass die Wörther Tafel, die allen Widrigkeiten zum Trotz noch so lange ihre Bedürftigen bestens versorgt hat, dann schließen müsste.

Hut ab vor den fünf Helfern, dass sie auch ehrenamtlich weiterhin helfen wollen. Aber das kann nicht das letzte Wort sein. Jetzt ist das Ministerium gefragt.