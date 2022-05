KABS-Tabletten zur Stechmücken-Bekämpfung sind ab sofort an der Pforte des Rathauses für Privatpersonen erhältlich, um einen Beitrag zur Schnakenbekämpfung zu leisten. Eine Packung enthält zehn Tabletten mit einem biologischen Wirkstoff. Die Eiweißkristalle in den Tabletten werden von den Larven aufgenommen und führen zu deren Absterben. Sie enthalten keine lebensfähigen Bakterien und können auch in Brauchwasser angewendet werden. Mit diesen Tabletten kann die Population von Hausschnaken minimiert werden.