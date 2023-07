In der Gemeinde fand am Wochenende das Tabakfest statt. Anlass war laut der Kulturgemeinschaft, die das Fest organisierte, die 450-jährige Tradition des Tabakanbaus in Hatzenbühl. Die Feierlichkeiten seien äußerst erfolgreich verlaufen, berichtet Steffen Scherer, Vorsitzender der Kulturgemeinschaft. Ein Höhepunkt sei der Umzug mit insgesamt 21 Gruppen und 36 Wägen gewesen, an dem ungefähr 500 Personen beteiligt waren. 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen, um den Umzug zu sehen. Unter anderem zeigte eine Kolonne mit ihren Wägen die Geschichte des Karottenanbaus. Ein anderer Wagen beförderte die sieben Tabakköniginnen. Der wohl älteste Wagen stammte noch von der 400-Jahr-Feier vor 50 Jahren und wurde im Vorfeld aufwendig restauriert.