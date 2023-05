Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Tabakanbau in der Pfalz hat eine 500-jährige Tradition. Zahlreiche Geschichten ranken sich darum. So auch in Ottersheim, wo unter anderem die Tabaksorte Geudertheimer angepflanzt wird, die sich besonders zur Herstellung von Zigarren eignet.

Zuletzt hat Bob-Olympiasieger und -Weltmeister Francesco Friedrich mit seinem Team die Südpfalz besucht, um traditionell die WM-Zigarre zu rauchen. Die nun folgende Geschichte nahm ihren Anfang bereits