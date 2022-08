Mehr als ein Jahr ist die Unwetterkatastrophe im Ahrtal her. „Vergessen werden wir sie nicht. Und auch nicht die Menschen dort“, sagt Landrat Fritz Brechtel. Als Dankeschön an die Kräfte der Hilfsorganisationen, die im Ahrtal im Einsatz waren, überreichte der Kreischef jetzt unter anderem mit dem Schriftzug „#TeamAHRtal“ bedruckte T-Shirts im Namen des Landkreises zunächst an die beteiligten rund 250 Feuerwehrmänner und -frauen. Sie hatten in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in den ersten schweren Zeiten den Grundschutz sichergestellt. Nach und nach werden auch die Einsatzkräfte der weiteren Hilfsorganisationen aus dem Kreis mit entsprechenden T-Shirts ausgestattet.