Der am Montagmorgen in Rülzheim Festgenommene wird des gemeinsamen Totschlags an einem Chemnitzer Kardiologen verdächtigt. Die Gründe für die Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Chemnitzer Kardiologe Klaus Kleinertz wurde in der Nacht zum 10. März in seiner eigenen Wohnung getötet. Jetzt wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, teilen die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die dortige Polizeidirektion in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Es handelt sich hierbei um eine 52-jährige Frau aus dem weiteren Bekanntenkreis des Opfers sowie deren 62-jährigen Bekannten. Die Frau wurde bereits am Sonntag in der Region Chemnitz festgenommen, der Mann am Montagmorgen in Rülzheim durch Einsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei. Gegen beide Beschuldigte hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Chemnitz Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die 52-Jährige und der 62-Jährige haben sich nicht zum Tatvorwurf eingelassen. Der dringende Tatverdacht ergibt sich aus dem Ergebnis der Spurenauswertung sowie den bisherigen Ermittlungen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, Ingrid Burghart, weiter. Weitergehende Auskünfte, insbesondere zu den Todesumständen und zum Tatmotiv, sind derzeit der Staatsanwaltschaft zufolge aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht möglich.