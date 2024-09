Jockgrim. In der Nacht auf Dienstag, 10. September, hat eine unbekannte Person den Türschmuck einer Wohnungstür in der Siemensstraße in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizei handelte es sich bei dem Türschmuck um ein Papierherz, das Feuer erlosch von selbst. Die Tür wurde durch Ruß leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen mit Hinweisen sollen sich bei der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de melden.