Ein Verbrechen mit Todesfolge hat sich offenbar am Samstag im baden-württembergischen Philippsburg (Kreis Karlsruhe) ereignet. Wie Zeugen berichten, waren vor einem Einfamilienhaus in der Berwickstraße viele Einsatzfahrzeugen der Polizei sowie Rettungswagen und das Kriseninterventionsteam. Schnell machten erste Gerüchte die Runde. Die Polizei hält sich indessen auf RHEINPFALZ-Anfrage noch bedeckt. Die Polizei bestätigt derzeit lediglich ein Tötungsdelikt. Angaben zu dem Todesopfer und wie dieses ums Leben gekommen ist, machte sie zunächst keine. RHEINPFALZ-Informationen zufolge soll eine Frau durch Messerstiche getötet worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Infos sollen laut Polizei eventuell noch am Sonntag folgen.