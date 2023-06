Nach wie vor unklar ist der Unfallhergang mit einem Motorrad, beim dem ein 16-Jähriger tödlich verletzt wurde und ein 17-Jähriger schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit. Der Zustand des 17-Jährigen ist der Polizei zufolge wohl unverändert. Die beiden jungen Motorradfahrer waren am Sonntagmorgen neben der L548 im hohen Gras liegend von Feldarbeitern entdeckt worden. Wann genau der Unfall sich ereignete, ist ebenso noch unklar wie die Frage, wer das Motorrad gefahren hat und wie es zum Unfall überhaupt kam. Das größere, sportliche Motorrad hat nach Angaben der Polizei kein Kennzeichen. Deshalb sei die Halterfrage noch ungeklärt. Beide Fahrer hätten zudem keine Motorradschutzkleidung getragen und auch keinen Helm. Die Polizei vermutet, dass der Unfall sich am frühen Sonntagmorgen ereignet hatte. Ein Gutachten zum Unfallhergang ist beauftragt. Hinweise zum Unfall an die Polizei Wörth unter 07271-92210 beziehungsweise an E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.