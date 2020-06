Am Dienstag gegen 14 Uhr kam es auf der A5, zwischen Bruchsal und Kronau, zu einem schweren Auffahrunfall. Die Polizei ging am Dienstagabend davon aus, dass ein Sattelzug am Stauende auf einen Kleintransporter mit Auflieger aufgefahren war. Dieser wurde auf einen davor befindlichen Sattelzug geschoben. Der Fahrer des mittleren Fahrzeuges kam hierbei ums Leben. Sein Beifahrer und der Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn wurde wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten bis etwa 16.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Bruchsal abgeleitet. Der linke Fahrstreifen ist mittlerweile wieder frei. Die Bergungsarbeiten dauern jedoch weiter an, so dass es nach wie vor zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.