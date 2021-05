RHEINZABERN. Mehrere Tiere sind schon an einem mobilen Weidezaun gestorben. Doch die Kreisverwaltung sieht keinen akuten Handlungsbedarf und wartet auf einen Bauantrag.

Der mobile Weidezaun im Hinterschweinheimer Feld, der ganzjährig aufgebaut schon mehrmals eine todbringende Falle für Rehe und Kaninchen war, steht immer noch. Ende August hatte Stefan Schmitz, ein Jäger aus Rheinzabern, zum wiederholten Mal Tiere, die sich in den Zaunmaschen verfangen hatten und nicht rechtzeitig gerettet werden konnten, tot aus dem Geflecht geschnitten. Deshalb wandte er sich an die Öffentlichkeit, um auf den Missstand hinzuweisen und den baldmöglichen Abbau des Zaunes zu bewirken.

Wie er in der vergangenen Woche auf Anfrage sagte, steht die mobile Zaunanlage immer noch. Dies bestätigte auch die Kreisverwaltung Germersheim in einer Antwort auf eine entsprechende Anfrage. „Der Eigentümer wurde angeschrieben“, heißt es in der Antwort. Bevor eine Beseitigung angeordnet werden könne, müsse geprüft werden, ob nicht ein „milderes Mittel“ zur Schaffung legaler Zustände herangezogen werden könne. In diesem Fall sei dies zunächst ein formeller Antrag für die Nutzung und Aufstellung des Zaunes.

Unter Fristsetzung bis Ende Oktober wurde laut Kreisverwaltung ein entsprechender Bauantrag gefordert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, über die ein Bauantrag einzureichen ist, liege der Antrag dort vor und soll zeitnah an den Kreis weitergeleitet werden.

„Ein Vollzug wird so lange ausgesetzt, bis über den Bauantrag entschieden wurde“, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. „Wird der Antrag abgelehnt, wird der Rückbau gefordert, wird er genehmigt, wurden legale Zustände geschaffen. Das Vollzugsverfahren wäre damit geschlossen.“

Der mobile Weidezaun befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortslage, ist über weite Strecken überwuchert und steht nicht weit vom Tiefgestade Richtung Baggersee Jockgrim und damit von einem Naturschutzgebiet entfernt. Die Flächen in dieser Gegend werden landwirtschaftlich genutzt. Es gibt noch einige wenige Streuobstwiesen und auf einigen Hanggrundstücken werden Hühner oder Schafe gehalten. Das Feld, das durch den Zaun begrenzt wird, weist sehr sandige Böden auf. Wie regelmäßige Spaziergänger beobachten konnten, standen über Wochen in dem mobilen Zaungehege keine Tiere.