Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Langsam geht das Verfahren gegen einen 21-Jährigen, der im Juni vergangenen Jahres am Rande einer Jahrgangsstufen-Party in Weingarten einen Jugendlichen niedergestochen hatte, in die Zielgerade. Erneut mussten zwei Schwestern in den Zeugenstand.

Nachdem inzwischen Dutzende Zeugen gehört wurden, bestehen am groben Ablauf des Abends kaum noch Zweifel: Opfer und Angeklagter hatten sich bereits kurz nach der Ankunft des Letzteren geprügelt. Später