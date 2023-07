In der Nacht auf Samstag ist ein 17-Jähriger auf einem Feldweg verstorben. Zuvor wurde er mit einem Messer verletzt. Wenige Stunden später hat die Polizei in Lingenfeld einen 20-Jährigen Tatverdächtigen festgenommen. In den sozialen Netzwerken gibt es seitdem viele Spekulationen hinsichtlich der Herkunft von Opfer und Täter.

Die Staatsanwaltschaft teilte nun auf Anfrage der RHEINPFALZ Folgendes mit: Der Tatverdächtige ist kein Asylsuchender. Sowohl der 17-Jährige als auch der 20-Jährige haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Zur jeweils zweiten Staatsangehörigkeit gibt es keine Angaben.

Der junge Mann war in der Nacht noch am Tatort seinen Verletzungen erlegen. Zuvor hatten weitere Mitglieder der Gruppe, mit der er unterwegs war, noch Erste Hilfe geleistet. Auch der Rettungsdienst war alarmiert worden. Das Obduktionsergebnis soll laut Staatsanwaltschaft spätestens am Dienstagvormittag vorliegen.