Global gesehen führt die Tuberkulose die Statistik der tödlichen Infektionskrankheiten an mit Inzidenzwerten bis 2000 in Indien, gefolgt von Indonesien und China. Das Coronavirus ist indes in aller Munde, die Eindämmung erscheint ähnlich schwierig. Es gibt Parallelen , aber auch Unterschiede.

„Wie bei jeder Volksseuche, so kann … ein Erfolg nur dann garantiert werden, wenn … alle Beteiligten eine Kampfgemeinschaft bilden. Eine Gemeinschaft, der sich sowohl die Kranken als auch die zum Kampf und zur Mithilfe Aufgerufenen unter Hintanstellung egozentrischer und separatistischer Forderungen und Wünsche vertrauensvoll eingliedern wollen und können.“ Die „lückenlose Erfassung aller Kranken und die einheitliche Zusammenfassung aller Beauftragten“ scheiterten bisher immer „an der Unmöglichkeit, Einzelwünsche und Sonderinteressen ausgleichen und hintanstellen zu können“. Diese kritischen Beobachtungen und Forderungen sind über 60 Jahre alt und bezogen sich auf die Bekämpfung der Tuberkulose, passen jedoch sehr wohl auch auf den aktuellen Umgang mit der sich pandemisch verbreitenden Corona-Virusinfektion. Während Tuberkulose „seit ältester Vorzeit eine Geißel der Menschheit“ ist, begann der Siegeszug des neu entdeckten Coronavirus erst 2019, weshalb man ihm den Namen COVID-19 verpasste (D steht für Disease, übersetzt Krankheit).

Erreger schlummern im Körper

Beide Krankheitserreger – hier ein Bakterium, dort ein Virus – können im Menschen symptomfrei „schlummern“, unter bestimmten Umständen aber „ausbrechen“ mit teilweise tödlich verlaufenden Symptomen. Bei der Tuberkulose finden sich dann knötchenförmige Geschwulste (Tuberkel) in der Lunge, die im Röntgenbild sichtbar sind. Unbehandelt kann es vor dem Tod zu einem starken Gewichtsverlust kommen, weshalb man früher auch von „Schwindsucht“ sprach.

Bei an Covid-19 infizierten Menschen kann sich eine schwere akute Lungenerkrankung entwickeln (Severe Acute Respiratory Syndrom, abgekürzt SARS-CoV-2). Diese Namensgebung erfolgte vor einem Jahr, am 11. Februar 2020. Bereits zehn Tage davor wurde auch Germersheim erstmalig damit konfrontiert. 156 aus der Geburtsstadt der Pandemie, Wuhan in China, evakuierte Deutsche mussten nach ihrem Rückflug nach Deutschland für zwei Wochen in der Bundeswehrkaserne in Quarantäne.

Tröpfchen verbreiten Krankheiten

Sowohl die alte Tuberkulose als auch die neue SARS-CoV-2 betreffen hauptsächlich die Lungen und werden über Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen, weshalb Abstand halten eine Strategie der Krankheitsbekämpfung ist. Seit dem Beginn der weltweiten Verbreitung von COVID-19 wurden deshalb von den zuständigen Gesundheitsämtern und der Politik isolierende Quarantäne, Shutdowns (Stilllegung des gesellschaftlichen Lebens) und Lockdowns (Bewegungseinschränkung durch Zwangsmaßnahmen) veranlasst.

Ähnliche einschneidende Zwangsmaßnahmen wurden auch bei der Lungen-Tuberkulose ergriffen, die einst auch in Deutschland den ersten Platz in der Reihe der Volkskrankheiten einnahm und noch bis in die 60-er Jahre stark verbreitet war. Statt der Isolierung der vermeintlichen Überträger der Infektionskrankheit zuhause (Quarantäne) wurden jedoch Tuberkulosepatienten Monate bis Jahre zum Teil fernab der Heimat von ihrer Familie isoliert, wo sie in Lungenheilstätten einem strengen Behandlungsregime unterzogen wurden.

Erfolg der Volksheilstätten

Um die sich gerade in den Städten stark verbreitende Tuberkulose zu bekämpfen, entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Heilstätten, zunächst für die gehobenen Gesellschaftsschichten. In seinem „Zauberberg“ beschrieb Thomas Mann die Welt der edlen Schwindsüchtigen in einem Davoser Sanatorium. Erst später konnten dank der Unterstützung speziell hierfür gegründeter Vereine für die ärmeren Bevölkerungsschichten sogenannte Volksheilstätten errichtet werden, über deren Wirken und Patienten weniger bis gar nichts bekannt ist. Eine dieser Kliniken war die vom Verein für Volksheilstätten in der Pfalz 1905 fertiggestellte Pfälzische Heilstätte Ramberg. Sie wurde schrittweise von 80 Betten für Männer, Frauen und Kinder auf 200 Betten ab Ende der 50er Jahren ausgebaut und 1961 in Sanatorium Eußerthal umbenannt. Damals wurden nur noch Männer und Frauen mit Tuberkulose aufgenommen. Kinder wurden jetzt in eine von 32 deutschen Kinderkrankenanstalten, zum Beispiel in die Kinderheilstätte Scheidegg im Allgäu, geschickt.

Es war auch ein Erfolg des Heilstättenwesens, dass die Zahl der neuerkrankten Tuberkulosepatienten in Deutschland bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges stetig zurückging auf eine Jahresinzidenz von 157 im Jahr 1940. Die beiden Weltkriege führten jedoch zu schweren Rückschlägen, wobei die Zunahme der Tuberkuloseerkrankungen und Todesfälle nach dem Zweiten Weltkrieg höher war als nach dem Ersten. Die Anzahl der Neuerkrankten auf 100.000 Einwohner (Inzidenz) war nach dem Zweiten Krieg über 300 und ging erst mit Ende der Notzeit zurück auf Inzidenzen von 277 im Jahr 1950, 127 (1960) und 79 im Jahr 1970.

Auch in der Folgezeit halbierten sich die Inzidenzwerte in Deutschland alle zehn Jahre, sodass sie im Jahr 2000 die Zahl 11 erreichten. Seit 2006 pendeln die Tuberkulose-Inzidenz-Werte auch in Rheinland-Pfalz um die Zahl 6 mit einem vorübergehenden Anstieg infolge der Flüchtlingswelle 2015.

Anstieg durch Reisen und Migration

Global gesehen führt die Tuberkulose jedoch nach wie vor die Statistik der tödlichen Infektionskrankheiten an mit Inzidenzwerten bis 2000 in Indien, gefolgt von Indonesien und China. Die Entwicklung in Deutschland und die weltweiten Zahlen belegen den großen Einfluss äußerer Umstände (Wohnungs-, Ernährungs-, Lebensstandard) auf die Dynamik der Infektionserkrankung. Und die globale Reise-Mobilität und Migrationsbewegungen warnen uns, dass es auch in Deutschland schnell zu einem erneuten Anstieg der Erkrankungen kommen kann. Deshalb gab der Präsident des Robert Koch-Instituts, der inzwischen jedem bekannte Professor Dr. Lothar H. Wieler, am Welttuberkulosetag im März 2020 bekannt: „Mit dem Jahr 2020 hat ein Jahrzehnt begonnen, das für die Elimination der Tuberkulose entscheidend sein wird.“ Seit diesem Zeitpunkt redet die ganze Welt jedoch fast nur noch über die Verbreitung des neuen Coronavirus Covid-19, die Mitte März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie eingestuft wurde.

Autor

Der Autor Dr. med. Helmut Sittinger ist Leitender Oberarzt, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in der SHG Klinik Sonnenberg in Saarbrücken. Sittinger ist in Leimersheim geboren, Verfasser mehrerer historischer Berichte und ein engagierter Heimat- und Ahnenforscher.