Vom 20. bis 25. Februar 2022 findet in Minfeld ein deutsch-französischer Jugendaustausch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren statt. Das Vorstandsteam des Freundeskreis Limours in Minfeld führt diese Begegnung in Kooperation mit der französischen Partnergemeinde Limoursen-Hurepoix (bei Paris) durch und sucht Gastfamilien beziehungsweise Jugendliche, die am Austausch teilnehmen wollen. Die in diesem Jahr neu gewählte Vorsitzende Dr. Jutta Zingler freut sich gemeinsam mit dem bewährten Team, die Jugendarbeit wieder in Präsenz aufnehmen zu können, gleichzeitig sollen die Errungenschaften der Digitalisierung genutzt werden, um die internationalen Kontakte zu verdichten.

Nähere Informationen zum geplanten Austausch mit den jugendlichen gibt es bei Ronald Wicklow, E-Mail: ronald@wicklow.de.