Unbekannte haben in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober versucht, einen Container eines Textilunternehmens in der Mainzer Straße in Germersheim aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei blieb der Versuch erfolglos, jedoch entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.