Winterzeit ist Einbruchszeit. Am Samstag, zwischen 18 und 21 Uhr, brachen unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Zutritt zum Haus verschafften sich der oder die Täter über die Terrassentür. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Entwendet wurde neben Bargeld auch Schmuck. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise an die Polizei in Germersheim 07274-9580. Weit über ein Drittel aller Einbrüche scheitert bereits an einer guten Sicherung der Häuser und Wohnungen. Die Polizei empfiehlt daher eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Dieser Grundschutz steht an erster Stelle und wird im Idealfall um Einbruchmeldetechnik ergänzt, heißt es zum Thema Einbruchschutz seitens der Polizei. Weitere Hinweise gibt es unter https://www.k-einbruch.de