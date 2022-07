Erfolgreich verlief die Suche der Polizei nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Gegen 23.30 Uhr am Donnerstagabend wurden die Wohnungsbewohner eines Hauses in der Straße Am Messplatz von einem Einbrecher überrascht. Der Einbrecher flüchtete sofort, nachdem er auf die Bewohner gestoßen war. Bei der anschließenden Fahndung wurde in der Nähe des Hauses von der Polizei ein Mann angetroffen, der als möglicher Täter in Frage kam. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.