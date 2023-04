Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von hinten überfällt der 26-jährige Angeklagte eine Frau auf dem Friedhof in Zeiskam, nimmt sie in den Schwitzkasten und hält ihr ein Messer an den Hals. In Todesangst schreit die Frau, wehrt sich, bis sie dem Angreifer entrinnen kann. Seit Mittwoch sitzt dieser Mann aus dem südlichen Landkreis auf der Anklagebank.

Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchte räuberische Erpressung sowie 29 Verbrechen und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last. Er soll auch Drogen an Minderjährige