Zum ersten virtuellen Grillfest mit Vier-Gänge-Menü lädt die Stadt Kandel am 18. Juli ein. Am Grill stehen der Profikoch Dominik Gees und Foodbloggerin Katie, sowie Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU) und ein Vertreter der Metzgerei Wenz. Über einen Videolivestream kann jeder mitgrillen.

Profikoch Dominik Gees ist in Freckenfeld aufgewachsen und hat in Kandel die Realschule besucht. Danach hat er seine Ausbildung in einem 5-Sterne-Hotel in Tirol als einer der Besten absolviert. Eine weitere Station war das Hamburger Restaurant von Starkoch Steffen Henssler, inzwischen kocht Gees in einem Sternehotel in Österreich.

Musik wird live aus Stadthalle übertragen

Die Musik zwischen den Gängen kommt von der Kandeler Partyband Speetschicht mit Party-Hits, die live aus der Stadthalle übertragen werden.

Die Zutaten können sich alle Grillbegeisterten regional besorgen, eine entsprechende Liste wird vorab unter www.kandel.de veröffentlicht. Der Livestream kann auf Facebook, Youtube und der Plattform webstream.eu verfolgt werden.