Ein Großteil der Bevölkerung ist gegen den Bau einer Moschee mit Minaretten. Kompromisse sind immer gut.

Seit 2008 ringt die türkisch-islamische Gemeinde (Ditib) in Germersheim um den Bau einer Moschee. Die Politik, aber auch Bürger, stören sich vor allem an den Minaretten, an der Größe des Gebäudes und Anwohner an den zu erwartenden An- und Abfahrten der Gläubigen. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz schrieb Ditib ins Stammbuch unter anderem Nutzerzahl und -zeiten einzuschränken, damit das Vorhaben sich in das „besondere Wohngebiet“ einfügt und nicht störend wirkt. Ditib sagt, dass das getan wurde. Die Kreisverwaltung, die erst auf mehrmaligen Hinweis auf das Landesmediengesetz und die darin enthaltene Verpflichtung zur Auskunftspflicht bereit war, den Grund für die Nichterteilung der Baugenehmigung zu nennen, glaubt, der geltende Bebauungsplan sehe keinen Neubau für eine Moschee vor. Nur bestehende Gebäude dürften erweitert, geändert, erneuert oder deren Nutzung geändert werden. Das Baugesetzbuch sieht hingegen für das Gebiet den Bau von Glaubensgebäuden vor.

Das Verwaltungsgericht wird jetzt entscheiden. Der Ditib-Vorstand sieht in der ablehnende Haltung der Kreisverwaltung eine politische Motivation. Viele sehen im Bau einer Moschee mit Minaretten ein Symbol für Erdogans hegemonialer Politik.

Doch die Politik beider Seiten ist symbolträchtig. Denn die hier seit Jahrzehnten lebenden Muslime haben ein Recht auf eine Moschee. Vielleicht gelingt ein Kompromiss. Minarette müssen laut Ditib nicht unbedingt sein.