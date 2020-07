Sowohl der Kirchenvorplatz als auch die Beete auf dem Parkplatz der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus, wurden neu gestaltet, nachdem die Platanen wegen ihres maroden Zustandes gefällt werden mussten. Pfarrer Thomas Buchert, der in seinem ersten Beruf zum Gärtner im Zierpflanzenbau ausgebildet wurde, hat sowohl die ideenreiche Planung als auch die Bepflanzung der Beete vorgenommen.

In die beiden Beete vor dem Hauptportal wurden zwei immergrüne Magnolien gepflanzt. Die spätere Form der Baumkronen passt zum neugotischen Stil der Kirche. In einer Pflanzenbeschreibung heißt es unter anderem: „Die großen, reinweißen, einfachen Blüten erreichen einen Durchmesser von bis zu 25 Zentimetern. Die weißen Prachtstücke erfüllen seidig schimmernd die schönsten Blütenträume. Aber damit nicht genug. Zur einzigartigen Schönheit gesellt sich ein herrlich intensiver Duft, der den Anblick dieser Pflanze zu einem Fest der Sinne macht.“ Sie erinnern den Pfarrer an die beiden Apostel Petrus und Paulus. Umrahmt werden die Magnolienbäume von vier Rispenhortensien, die symbolisch für die vier Evangelisten Matthäus Markus, Lukas und Johannes stehen.

Ein Kreuz aus alten Eichenbalken, das auf einem anderen Beet platziert wurde, war einst ein „Überraschungsgeschenk“ von Handwerkern, die bei der Renovierung tätig waren. Ein alter Weinstock und ausgesäte Weizenkörner umrahmen das Kreuz. Pfarrer Buchert: „Dies in Erinnerung an Brot und Wein bei der Feier der Eucharistie, die das Kreuzesopfer Jesu immer wieder vergegenwärtigt. Die roten Rosen vor dem Kreuz symbolisieren die Liebe Gottes. Die gelben Rosen erinnern an die Feier der Eucharistie.“ Fünf Silberblatt- und Salvien-Pflanzen symbolisieren die fünf Wundmale des Gekreuzigten an Händen, Füssen und der Herzwunde. Die Lanze, mit der einst das Herz Jesu geöffnet wurde, findet sich wieder im Pfahl, an dem der Weinstock zur Stabilität angebunden ist.

Auf einem weiteren Beet stehen drei Zypressen (Lebensbäume) als Symbol für die göttliche Dreifaltigkeit. Gelbe und weiße Rosen erinnern an die Farben der Kirchenflagge. Blauer Lavendel steht für das Wasser der Taufe. Denn: „Nur in der Verbindung mit Gott können wir als getaufte Christen lebendige Kirche sein und bleiben“, so der Pfarrer.