Unter dem Titel „Wir in den 70ern! So war’s im Südwesten“ zeigt der SWR am Donnerstag, 11. Juni, 20.15 Uhr, eine Dokumentation mit persönlichen Erinnerungen an die 1970er. Personen, über die das Fernsehen damals berichtet hat, wurden erneut besucht. Was ist aus ihnen geworden? Was bleibt als Erinnerung? Was hat sie damals geprägt und wirkt bis heute nach? Gemeinsamer Blick mit den Zuschauern zurück auf ein spektakuläres Jahrzehnt im Südwesten von Koblenz bis Konstanz. Die Sendung kann nach Ausstrahlung für ein Jahr in der ARD Mediathek unter ardmediathek.de online geschaut werden.