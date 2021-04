Anfangs – nach den ersten Monaten der Pandemie, zahlreichen Verschiebungen und Auftritten im Autokino – plante Christian Chako Habekost noch seine letzten Gastspiele des aktuellen Programms „De edle Wilde“ spielen zu können. Doch in der aktuellen Lage hat er sich nun dazu entschlossen, die Hallentermine abzusagen. Davon ist auch der Termin in Rheinzabern am Samstag, 17. April betroffen. Leider ist es zum momentanen Zeitpunkt nicht möglich, die Karten dort (Sparkasse, Elektro Thomas, Fa. Comtec) abzugeben und das Rückgeld zu bekommen, wo man die Karten gekauft hat. Der Förderverein des SV Olympia Rheinzabern hat vor, direkt nach dem Lockdown drei Termine zu benennen, bei denen die Karten im Vereinsheim des SVO abgegeben werden können. Die Termine werden über verschiedene Medien und über die Homepage des SVO bekannt gegeben. Der Verein bittet noch um etwas Geduld und hofft auf Verständnis.