Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein 40-jähriger SUV-Fahrer aus Germersheim verantworten. Dieser war laut Polizei am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr im Bereich des Baggersees in Sondernheim mit einem Mann in Streit geraten. Der SUV-Fahrer hatte unerlaubt Müll entsorgt und wurde daraufhin von einem 41-jährigen Passanten auf sein Fehlverhalten angesprochen. Da der SUV-Fahrer keine Reaktion zeigte, sei der 41-Jährige mit seinem Auto weggefahren. Im Bereich der Konrad-Nolte-Straße kam es zum Wiedersehen der beiden Männer. Der 40-Jährige kam laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren und schob den 41-Jährigen mit seinem Auto auf eine Verkehrsinsel. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der SUV-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit zirka 25.000 Euro. Der SUV wurde später im Stadtgebiet beschlagnahmt. Der Fahrer wurde anhand des Kennzeichens ermittelt, aber nicht aufgefunden, teilt die Polizei mit.