Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl hat ein 29-jähriger Mann am Samstagabend in einem Supermarkt eine Beschäftigte mit einer Insulinspritze bedroht. Die Frau hatte den mit zwei vollen Einkaufstüten bepackten Verdächtigen angesprochen, als er ohne Bezahlung den Kassenbereich passierte. Der Angesprochene holte eine Spritze aus seiner Jackentasche drohte der Frau, ihr damit ins Auge zu stechen. Der Mann entfernte sich dann in Richtung des Baggersees. Bei der Fahndung nahm die Polizei den 29-Jährigen vorläufig fest. Er führte diverses Diebesgut sowie eine Insulinspritze bei sich. Schließlich räumte er seine Tat auch ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.