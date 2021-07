Am Freitagvormittag werden im Altrhein bei Neuburg 56 europäische Sumpfschildkröten ausgewildert. Die im Spätmittelalter ausgestorbene Art sollen in den Auwäldern an der deutsch-französischen Grenze wieder heimisch werden. Gezüchtet wurden die Tiere im Sealife in Speyer in einem Kooperationsprojekt mit dem Nabu Rheinland-Pfalz. Der Kreis Germersheim ist mit seinem eigenen Schildkröten-Projekt beteiligt.