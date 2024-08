Weil eine Frau aus Germersheim vermisst wird, kam es am Donnerstag zu einer größeren Suchaktion. Am frühen Abend teilte die Polizei mit, dass auch ein Hubschrauber, und Suchhunde eingesetzt werden sollen. Zudem ist die Wasserschutzpolizei im Einsatz. Die Frau ist 72 Jahre alt und wohnt im Obdachlosenheim in Germersheim. Auf Anfrage teilte Heiner Butz von der Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Germersheim, der die Frau betreut, mit, dass sie sich zuletzt am Mittwochabend mit einem guten Bekannten am Schiffsanleger am Rhein getroffen hat. Der Mann habe sie gegen 19.30 Uhr verlassen. Sie sei noch länger geblieben. Seitdem fehle jede Spur von der hilflosen und gebrechlichen Frau. Am Donnerstagmorgen habe ihre Betreuerin festgestellt, dass die Frau nicht in ihrer Wohnung ist. Daraufhin sei die Polizei informiert worden, die seitdem nach der Vermissten suche. Laut Butz ist die Frau etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank und hat rot-blondes Haar. Bekleidet gewesen sei sie mit einer längeren schwarzen Lederjacke, einer langen schwarzen Hose und braunen Schuhen. Darüber hinaus habe sie einen transparenten Schirm mit bunten Punkten und ein lila Sitzkissen mit sich geführt. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.