„Bitte teilen! Vermisst, vermisst, vermisst, vermisst.“ Seit Montag werde die 50-jährige Anette B. vermisst. „Sie hatte sich gestern Nachmittag noch per Text-Nachricht von Ihrem Sohn verabschiedet.“ So lautet ein Post auf Facebook, der derzeit in sozialen Netzwerken im Bereich Karlsruhe und Südpfalz geteilt wird. Die Polizei und Angehörige vermuteten die Vermisste im Bereich des Bienwalds bei Kandel.

Auf Nachfrage bei der Polizei Wörth hieß es, dass die Kollegen in Karlsruhe nach einer Person suchten. Das Polizeipräsidium Karlsruhe bestätigte ebenfalls, dass nach einer Person gesucht wird. Um mit dem Namen aber an die Öffentlichkeit gehen zu können und mit Bild einen öffentlichen Aufruf zu machen, bedürfe es mehrer Punkte. Einer davon sei die Einverständniserklärung von Angehörigen. So weit sei man jedoch noch nicht.