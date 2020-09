Ein dreijähriger Junge wurde am Montag gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Als die Polizisten bei der Wohnung der Eltern in Ubstadt-Weiher ankamen, waren bereits jede Menge hilfsbereite Nachbarn sowie die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt auf der Suche nach dem Kleinkind. Laut Angaben der besorgten Mutter hatte sich der Junge in einem kurzen unbeobachteten Moment verflüchtigt. Gemeinsam wurde zunächst das Gartengrundstück der Familie abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Die Polizisten nahmen daraufhin Das Haus ein wenig genauer unter die Lupe. Schließlich fanden sie den Jungen schlafend unter der Eckbank in einer kleinen Nische. Nachdem der Knirps aufgewacht war, zeigte er sich laut Polizei ein wenig schockiert, jedoch beeindruckt von dem Einsatz der vielen Helfer.