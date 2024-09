Zu einem größeren Sucheinsatz ist es am Samstagmorgen am Epplesee gekommen. Am öffentlichen Badestrand wurden laut Polizei zurückgelassene Badeutensilien (Männerbadehose und Handtuch) aufgefunden. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass im sich im Wasser oder am Uferbereich eine Person in hilfloser Lage befinden könnte, weshalb zwischen 8 und 12 Uhr mit Booten und Wasserspürhunden und einem Sonargerät nach der Person gesucht wurde. „Es konnten keine Hinweise erlangt werden, dass eine Gefahrenlage im See hindeuteten. Die Kleidung wurde präventiv sichergestellt und als Fundgegenstand behandelt“, teilt die Polizei weiter mit.