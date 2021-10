Ein 79-jähriger Radfahrer erlitt am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in der Ellmendinger Straße in Karlsruhe schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Der Radfahrer war wegen einer blockierten Fahrbahn gezwungen auf den Gehweg auszuweichen. Als er wieder zurück auf die Fahrbahn fuhr, wurde er von einer unachtsam geöffneten Autotür erfasst und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.