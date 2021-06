Das Unwetter in der Nacht vom Sonntag hat mächtige Äste von einem der Bäume in der unmittelbaren Nähe der Großherzoglichen Grabkapelle brechen lassen. Der Schaden betrifft das Wächterhaus mit dem Besucherzentrum – die Grabkapelle ist unversehrt. Derzeit wird das Ausmaß der Sturmschäden noch untersucht. Christina Ebel, als Leiterin der Schlossverwaltung Bruchsal auch für die Großherzogliche Grabkapelle zuständig, erklärt: „Das Geländer der neuen Rampe für den barrierefreien Zugang wurde beschädigt. Schäden am Dach sind bislang nicht zu erkennen.“ Außerdem liegt auf der freien Grünfläche eine zweite abgebrochene Baumkrone. Für die Besucherinnen und Besucher bringt der Sturmschaden kleinere Einschränkungen. Die Grabkapelle selbst ist weiterhin zugänglich zu den normalen Öffnungszeiten und kann ab Donnerstag besucht werden. Um die maximale Besucherzahl und damit die notwendige Abstandsregelung zu garantieren, ist eine Anmeldung beim Servicecenter, Telefon 062 216588815, sowie die Erhebung der Kontaktdaten notwendig.