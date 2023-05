Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Wintersemester hat die Außenstelle der Universität Mainz in Germersheim ihren Lehrbetrieb wieder komplett in das Internet verlagern müssen. Das digitale Lernen auf Distanz stellt neue Anforderungen an Lehrende und Lernende. Die Umsetzung sehen sie in einigen Bereichen völlig anders. Doch in einem sind sich alle einig.

„Kompliziert“, ist das erste das Anastasia Bauer einfällt, wenn sie über ihr Studium in Corona-Zeiten erzählt. Die 23-Jährige studiert im vierten Semester am Fachbereich