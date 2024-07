Die Einschreibefrist für den Bachelor-Studiengang und den berufsbegleitenden Masterstudiengang Digital Engineering der Hochschule Kaiserslautern im Studienzentrum Germersheim ist auf den 15. September verlängert worden. Darauf weist das Technologie-Netzwerk Südpfalz hin. Als Grund dafür wird genannt, dass der Trend anhalte, wonach sich Interessenten in den Sommermonaten sehr kurzfristig entscheiden. Das siebensemestrige Bachelor-Studium in Germersheim verbindet die beiden Studienfächer Informatik und Elektronik und vermittelt die Methodenkompetenz, diese Welten miteinander zu verbinden. Der berufsbegleitende Masterstudiengang baut darauf auf und bietet den Bachelor-Absolventen eine Aufstiegsperspektive vor Ort. Ein weiterer klar erkennbarer Trend geht laut Technologie-Netzwerk Südpfalz hin zum dualen Studienmodell. Auch diesem trage die Hochschule mit einem neuen Angebot Rechnung. Studieninteressierte als auch Unternehmen können sich zum persönlichen Gespräch an den Studiengangskoordinator Karl-Georg Kettering wenden (E-Mail: digital-engineering@hs-kl.de).

Info

Weitere Infos unter www.hs-kl.de und www.digital-engineering-suedpfalz.de