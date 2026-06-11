Wie fühlt sich Studieren an und welcher Studiengang passt zu mir? Antworten auf diese Fragen gibt der gemeinsame Campustag der Hochschule Karlsruhe (HKA) und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 14 Uhr. Schüler und Studieninteressierte können an diesem Tag das Studienspektrum beider Hochschulen auf dem gemeinsamen Campus links und rechts der Moltkestraße kennenlernen, in Vorträge reinschnuppern, bei Mitmachstationen aktiv werden und direkt mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen, heißt es in der Ankündigung.

Die HKA präsentiert Studiengänge aus Technik, Wirtschaft, Medien und Informatik, darunter Quantencomputing sowie Automotive/Aerospace Engineering. Mitmachstationen zeigen praxisnahe Anwendungen wie autonome Bierkiste, R2D2-ähnlichen Roboter, Tetris-Spiel, balancierende Roboter und VR-Lernspiele. Studierende stellen Rennwagen (F-120), fliegende Segelboote und Wasserstofffahrzeuge vor. Geführte Rundgänge führen in Architekturwerkstatt, Hochspannungslabor, Kälte-Klimakammer und auf den Rollenprüfstand. Ab 14 Uhr lädt der AStA in die Kulturgrube: DJ, Bar- und Bierwagen. Infos: https://www.h-ka.de/campustag.

Die PHKA informiert über Lehramt für Grundschule und Sekundarstufe I sowie über weitere Bachelor- und Masterangebote, darunter Sport-Gesundheit-Freizeitbildung (BA), die Master Biodiversität und Ökologische Bildung, Migration, Bildung und Demokratie, Erwachsenenbildung (berufsbegleitend), den Dualen Master Sekundarstufe I und den Master für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen. Am Campustag gibt es Vorträge, Beratung und Mitmachangebote; nahezu alle Lehramtsfächer sind vertreten. Infos: https://www.ph-ka.de/campustag.