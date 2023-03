Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Leimersheim könnte ein Projekt für barrierefreies, altersgerechtes Wohnen entstehen. Dies solle älteren und jüngeren Menschen offen stehen, betonte Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU). Die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie brachte der Gemeinderat in seiner Online-Sitzung am Donnerstag auf den Weg.

Das Projekt wurde bereits im September 2020 in nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für Dorfentwicklung diskutiert. Dort hatte Schardt die ehemalige Friedhofserweiterungsfläche