Ein junger Mann ist am Sonntag in einem See bei Lauterbourg ertrunken. Laut der französischen Tageszeitung Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) meldeten Freunde des Mannes sein Verschwinden. Rettungsschwimmer und die örtliche Feuerwehr suchten nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Gegen 15.45 Uhr wurde er am Grund des „Bassin des Mouettes“ gefunden. Dort soll er etwa eine Stunde gelegen haben. Sanitäter des Roten Kreuzes konnten ihn nicht mehr wiederbeleben.

Laut DNA stammt der Mann, der zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein soll, aus Indien. Er studierte in Kaiserslautern und war mit Freunden zum See nach Lauterbourg gekommen. Dort befinden sich mehrere Freizeitangebote. Laut DNA war die Gruppe an einem unbewachten Bereich schwimmen. Für die Personensuche und die Bergung wurde der Strand gesperrt. Über 400 Besucher mussten den Bereich verlassen.