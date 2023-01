Die Stadt Hagenbach hat zwei Strom-Messgeräte angeschafft. Diese können gegen Kaution für eine Woche in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Der Verbrauch der verschiedenen Haushaltsgeräte kann damit gemessen werden, um eventuell anschließend über Einsparungen nachzudenken. Die Öffnungszeiten: Montag 17.30 bis 19.30 Uhr, Mittwoch und Freitag 16 bis 18 Uhr und Donnerstag 9.30 bis 11.30 Uhr. Weiteres Infos gibt es unter Telefon 07273 919607 (während der Öffnungszeiten), per E-Mail an stadtbuecherei@hagenbach.de oder auch auf der Homepage der Stadtbücherei Hagenbach.