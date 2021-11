Kunden, die ihren Strom von den Gemeindewerken (EVU) beziehen, können sich glücklich schätzen: Für sie wird sich der Strompreis im kommenden Jahr nicht erhöhen. Für Neukunden sieht die Lage etwas anders aus.

Wie andere Stromanbieter musste auch das EVU Rheinzabern den Strom deutlich teurer als bisher einkaufen, berichtete die Werkleiterin Katja Wahl-Knoll. „Dafür wurde die EEG-Umlage (mit ihr wird der Ausbau erneuerbarer Energien finanziert, Anm. der Redaktion) für 2022 stark gesenkt. Das ergibt für die Gemeindewerke ein Nullsummenspiel.“ Relativ genau kalkulierbar sei die Strommenge für die Bestandskunden. Nicht planbar sei der Bedarf, der sich durch die Verpflichtung zur Grundversorgung ergebe. Hintergrund: Das EVU muss die Stromversorgung übernehmen, wenn ein anderer Stromanbieter, egal aus welchen Gründen, ausfällt. Da nicht absehbar sei, wie oft die Gemeindewerke als Grundversorger einspringen müssen, gibt es bei den eingekauften Strommengen ein „Beschaffungsrisiko.“ Ein Teil müsse deshalb im Laufe des nächsten Jahres nachgekauft werden.

Der Rat nahm den Vorschlag der Werkleiterin an, die Tarife für die Grundversorgung und für neue Kunden anzuheben. Bei neuen Verträgen ab 2022 ändern sich aufgrund einer neuen Gesetzeslage außerdem die Kündigungsfristen. Die steigere das Risiko für eine genaue Strommengenbeschaffung, was ein weiterer Grund für das Erhöhen der Tarife sei, so Katja Wahl-Knoll. In die Preiskalkulation fließe ein Risikoaufschlag ein.

Einstimmig nahm der Rat den Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke an. Dieser schloss mit einem Gewinn von knapp 220.000 Euro ab.